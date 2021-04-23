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Yaramazlara biraz batar!

Sigara içenlere kötü haber

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tütün ürünü kullananların Covid-19’u kat be kat daha ağır geçirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kanal D’de dün sabah bir programda konuşan profesör, corona virüsün kalp-damar rahatsızlıklarını tetiklediğini, damar içi pıhtılaştırmayı artırdığını kaydetti.

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Prof. Ceyhan, “Tütün ürünleri kullananlar entübe olmuyor” iddiasını yalanlayarak, sigara kullananların hastalığı 32 kat ağır geçirdiğine dair araştırmanın bulunduğunu söyledi.

Profesör, hastalığı geçirenlerin antikor oranlarına güvenmemeleri gerektiğini belirterek toplumun yüzde 75’inin aşılanmasının gerektiğini ifade etti.

Ceyhan, aşıların tek doz yapılmasına karşı olduğunu söyledi.

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