Tupac’ın ilk kayıtlarını yapan ünlü rapçi Shock G ölü bulundu

Rap müzik efsanesi Tupac’ın ilk kayıtlarını yapan rapçi Shock G, otel odasına ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Fotoğraf: Twitter

Ünlü rapçi Chopmaster J, 57 yaşındaki Shock G’nin ölüm haberini Instagram hesabından duyurdu.

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Chopmaster J, “34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G” diye yazdı.

1987 yılında Chopmaster J ile Digital Underground’ı kuran Shock G, özellikle Tupac’a şans veren isim olarak tanınmıştı.

Rap otoriteleri tarafından ‘dünyanın en iyisi‘ olarak gösterilen Tupac Shakur ise 7 Eylül 1996’da Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde suikaste uğramış, hastanede yaşamını yitirmişti.