Avrupa’nın en ‘çalışkan’ milletiyiz!

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) son verilerine göre 2020’de çalışma süresi en uzun ülke Türkiye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl Türkiye’de haftada yaklaşık 42 buçuk saat mesai yapıldı.

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Covid-19 pandemisi döneminde en az 2020’in ilk çeyreğinde çalışıldı: Yaklaşık 39 saat.

Türkiye’yi 40 saatle Yunanistan takip ederken Avrupa Birliği ortalaması 36 saatten biraz az. AB’de Hollanda 31 saatle haftalık mesai saati en düşük ülke.

Kadınların mesai saatindeki düşüş erkeklerden daha fazla. Çalışılan toplam fiili saat kadınlarda 6,1 endeks puanı düşerken, düşüş erkeklerde 4,3’te kaldı.

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Mesainin en fazla azaldığı sektör ise hizmet ve satış. Bu meslek gurubunda çalışma saatleri 2020’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 8,5 düştü. İkinci çeyrekte bu düşüş yüzde 28,7’ye ulaşırken üçüncüde yüzde 7,7, dördüncüde ise yüzde 16,2 olarak kaydedildi.