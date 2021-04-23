‘Öteki 23 Nisan’: Üç yılda 60 bin çocuk istismara maruz kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun raporuna göre 2014 ile 2017 yılları arasında 7 bin 466’ı erkek 51 bin 818’i kız olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Eve Kapatılan, Şiddete Uğrayan, Çalışmak Zorunda Bırakılan Çocukların Bayramı 23 Nisan‘ başlıklı bir rapor yayınladı.

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Raporun pandemi ve eğitim başlıkları altında şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-Sen tarafından Mart Ayında yapılan açıklamada, 11 Mart 2020 tarihinde salgının resmi olarak pandemi ilan edildiği, Nisan 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde 188 ülkede okulların kapatıldığı ve birçok ülkede uzaktan eğitime geçildiği ifade edilmiştir.”

Buna göre:

*Türkiye’de en az 6 milyon öğrencinin bilgisayar ve internet bağlantısına ulaşamadığı için eğitim sisteminden dışlandığı vurgulanan açıklamada, 77 OECD ülkesi arasında Türkiye’nin ‘sessiz çalışma yeri olan öğrenciler’ listesinde 49’uncu sırada yer aldığı, bilgisayar sahipliği oranının yüzde 44.1 olduğu vurgulandı.

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*Açıklamada, ‘Okul Çalışmaları İçin Bilgisayara Erişim’i listesinde de Türkiye’nin 77 ülke arasından 64’üncü olduğunu belirtildi.

*Özellikle yoksul ve kırsal bölgelerde öğrencilerin yarıdan fazlasının EBA’ya erişemediği belirtilmiş ve “Pandemi sürecinde özellikle yoksul emekçi çocukları, özel eğitim kapsamındaki çocuklar, tarım işçisi çocuklar, anadili farklı olan çocuklar ve dezavantajlı gruplar uzaktan eğitime ulaşamamış, sistemin tamamen dışına itilmişlerdir” ifadesine yer verildi.

İstismar

*Cinsel istismar olgusu erkek çocuklarda yaş küçüldükçe (11 yaş altı erkek çocuklarda) bu oran yüzde 47.15 dolayında, kız çocuklarda ise yaş büyüdükçe (15-17 yaş aralığında kız çocuklarda) bu oran yüzde 59.18 dolayında ortaya çıkmaktadır.

*Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2019yılında “Ceza Mahkemelerinde TCK Uyarınca Yıl İçinde Açılan Davalardaki Suç ve Sanık Sayıları” raporunda değişikliğe gitmiş olup, gerekçesi bilinmeyen değişiklikle, toplam verilerin altına her bir suç grubundan yargılananlara ilişkin verilerin erişime kapatılmasıyla eski iktidarlarla son 17 yılın karşılaştırmasının olanağı kalmamıştır.

‘Çocuk gelinler’

*Cinsel istismarın bir boyutunu oluşturan ‘Çocuk Gelinler‘ sorunu da varlığını sürdürmektedir. Save The Children’ın dünyada ‘pandemi nedeniyle yoksulluğu ve dolayısıyla çocuk gelinlerin sayısının artacağı’ öngörüsünün Türkiye için de geçerli olduğunu öngörmek zor değil…

*2020 yılında infaz yasasında değişiklik yapılması teklifi TBMM Başkanlığına sunulduğu sırada iktidar partileri, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle yapılan bir toplantıda ‘çocuk yaşta evliliklerin’ yasaya eklenmesini istemiş, çocuk yaşta evliliklerin yolunu açacak bu girişim muhalefet partileri tarafından reddedilmiştir.

*İstatistikler, ‘çocuk gelinler’ sorununun en çok Ağrı’da (yüzde 13,2) görüldüğünü, bunu Muş (yüzde 13) ve Kars’ın (yüzde 10,6) izlediğini ortaya koymaktadır. Kız çocuk evlenmelerinin toplam içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0.2 ile Tunceli, yüzde 0.7 ile Bayburt ve Rize’dir.

Şiddet mağduru çocuklar

Tanrıkulu, Bianet’in derlediği verilerden şiddet mağduru çocuklara ilişkin rakamları şöyle aktardı:

*2020 yılında en az 26 çocuk erkekler tarafından öldürülmüştür.

*2020’de en az 265 çocuk istismar edildi.

*2021 yılı (Ocak – Nisan) en az altı çocuk öldürüldü ve 41 çocuk istismar edildi.

*2021 yılında en az iki çocuk kara mayınları, en az bir çocuk ise polis aracının çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

*2021 yılı ilk üç ayında en az 10 çocuk gözaltında ya da gözaltı merkezleri dışında güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldı.