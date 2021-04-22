Akşam Postası / 22 Nisan 2021

1. Bakan duyurdu: Çok yakında Sputnik V aşısı devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim” dedi.

2. Dolar/TL, ‘soykırım’ın da kaygısıyla 8.34’ü gördü; avro 10 lirada tutundu

Dolar/TL, küresel piyasalardaki satış baskısı, ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim beklentisi ve Türkiye ekonomisine ilişkin risklerin etkisiyle yeniden 8.30’un üstünü gördü.

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3. Thodex’in sahibine soruşturma: MASAK şirketin hesaplarına el koydu

İstanbul Anadolu başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise şirketin Türkiye’deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu.

4. Küresel ısınmayla mücadeleye ivme: 40 liderin katılımıyla İklim Zirvesi

Küresel ısınmaya karşı mücadeleye ivme kazandırması beklenen iki günlük çevrim içi zirve başladı.

5. Soylu gururla paylaştı: İS’nin feshi sonrası 25 kadın öldürüldü, yüzde 26 azalış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 25 kadının hayatını kaybettiğini ve bunun yüzde 26’lık bir azalmaya işaret ettiğini duyurdu.

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6. Pekcan’ın şirketi dezenfektanı bakanlığa yüzde 75 pahalıya satmış

Eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasının, Ticaret Bakanlığı’na sattığı dezenfektanların fiyatın piyasa fiyatının hayli üstündeymiş.

7. EPDK: Elektrik faturalarına ek maliyet yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik şirketlerine herhangi bir yardım yapılmadığını, kullanıcıların faturalarına yansıyacak maliyetin bulunmadığını bildirdi.

8. ‘Bildiri’ soruşturması: Emekli beş amiral ve bir general adliyede

Emekli amirallerin bildirisine dair soruşturmada ifade veren altı eski asker adliyeye sevk edildi.

9. RTÜK’ten KRT ve Halk TV’ye üst sınırdan para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT TV ve Halk TV’ye üst sınırdan para cezası verdi.

10. Kılıçdaroğlu hakkında ‘terör’ soruşturması başlatılmış

Kolombiya’da 2017 yılında yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyuncu Levent Üzümcü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve bazı eski CHP milletvekilleri hakkında ‘terör soruşturması’ yürütüldüğü ortaya çıktı.

İzinsiz ağaç keserken yakalanan iki kişi 100’er adet fidan dikecek

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, sahildeki bir parkta izinsiz ağaç kestiği gerekçesiyle yakalanan iki kişiye 100’er adet fidan dikme şartı getirildi.

11. Başka kim olacaktı: ‘Süt banyosu’nda da suçlu medyaymış

Konya’da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanması başladı. Avukat, “Olayların bu hale gelme sebebi medyadır” dedi.

12. Telefona bakarken kaza yapmıştı: İETT şoförüne tutuklama

İstanbul’da kaza sırasında bir kişinin öldüğü İETT otobüsünün şoförü tutuklandı.

13. Rektör olarak atandı, Bilal Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İbn Haldun Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Atilla Arkan, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

14. NASA, Mars’ta oksijen üretmeyi başardı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay aracı ‘Perseverance’, Mars’ta oksijen üretmeyi başardı. Böylece Mars’a insan gönderme hedefine doğru önemli bir eşik geçildi.

15. 55 yaşında üçüz doğurdu

Nijerya’da 55 yaşındaki bir kadın üçüz bebek dünyaya getirdi.

16. Annesini öldürüp yedi mi yemedi mi hatırlamıyor

İspanya’da, iki yıl önce tutuklanan Alberto Sánchez Gómez, annesini öldürüp cesedini parçalara bölüp yediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

17. Dört yıl önce dev dalgalara karışan sörf tahtası 2 bin 700 kilometre uzakta bulundu

Australyalı Danny Griffiths’in, dört yıl önce, Tazmanya’nın güneyindeki kaya adacığı Pedra Branca açıklarında dev dalgalarla boğuşurken kaybettiği sörf tahtası 2 bin 700 kilometre uzakta bulundu.

18. Chanel ve Huawei’nin logo savaşı: Fransız moda evi AB’deki hukuki mücadeleyi kaybetti

Fransız moda evi Chanel ve Çinli teknoloji devi Huawei arasında ‘logo savaşı’ yaşanıyor. Huawei’nin Avrupa Birliği piyasasında marka tescili talebine, “Logoları bizimkine çok benziyor” diye itiraz eden Fransız marka, hukuki mücadeleyi kaybetti.

19. Çernobil’e turistik uçuş!

Felaketin 35’inci yılı anısına kapatılan Çernobil Nükleer Santrali ve terk edilmiş Pripyat şehrinin havadan görüleceği bir tur düzenleniyor.