55 yaşında üçüz doğurdu

Nijerya’da 55 yaşındaki bir kadın üçüz bebek dünyaya getirdi.
AA’nın yerel basındaki haberlerden aktardığına göre uzun yıllar çocuk sahibi olmayı dileyen Tegbe Awusaziba’nın dileği sonunda gerçekleşti.
Awusaziba, öğrendiğinde, yaşı nedeniyle hamile olduğuna inanamadığını belirtirken sezaryenle dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Yıllar sonra anne olmanın heyecanını ve sevincini yaşayan Awusaziba, “Allaha şükür ediyorum, yıllarca evlat hasreti çektim. Bugün tek bir bebeğin değil, üçüzlerin annesi oldum” dedi.