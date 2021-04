Şu belgeselleri izleyip bir kez daha düşünün: Bu son şansımız mı?

İklim değişikliğinin gezegenimizi nasıl etkilediğini bir de belgeselcilerin gözünden izlemek için fırsat: 26 Nisan ile 4 Temmuz arasında 10 belgesel altyazılı olarak saltonline.org’da.

SALT’ın Garanti BBVA destekli gösterim programının 2021 seçkisinde bu yıl, insanlar, hayvanlar, doğa ve şehrin ‘uyum içerisinde nasıl bir arada var olabileceği sorusuna yanıt arayan’ filmler bulunuyor.

Gösterimin basın bülteninde şu ifadeler yer aldı: “Bir gençlik grubu dans ve müzik aracılığıyla şehirlerinin ekolojik yapısını korumaya çalışırken, bambaşka bir coğrafyadan bir topluluk köklerine sahip çıkarak geleceği inşa etmenin yollarını arıyor. Büyük Okyanus’un ortasında küçük bir ada ülkesinin verdiği iklim mücadelesi, dünyanın diğer ucunda karşılık buluyor. Bireysel, toplumsal ya da kurumsal olması fark etmeksizin; bugün yaptığımız seçimlerin yarınımızı tayin edeceği bilinci giderek artıyor.”

İklim krizi üzerine konuşma serisi

Her filmin bir hafta boyunca SALT’ın internet sitesinde altyazılı olarak sunulacağı programın, iklim ve ekolojik kriz üzerine ‘düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eden’ bir konuşma serisiyle sürmesi planlanıyor.

Bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum örgütü temsilcilerini buluşturacak bu sohbetlerin, kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’yla (COP26) eş zamanlı yapılması için çalışmalar devam ediyor.

SALT, Eylül 2015’te petrol, kömür veya gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Garanti BBVA da iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş bağlamında kömürle bağlantılı faaliyetleri finanse etmeyeceğini açıklamıştı. Yenilenebilir enerji destekçisi banka karbon salımını azaltıp kalan salımları için karbon kredisi satın alarak ‘karbon nötr’ bankaya dönüştü.

Gösterim Programı

26 Nisan-2 Mayıs

Jacob von Heland ve Henrik Ernstson, One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil], 2019

3-9 Mayıs

Miha Avguštin, Rožle Bregar ve Matic Oblak, The Undamaged [El Değmemiş], 2018

10-16 Mayıs

Alexander Glustrom, Mossville: When Great Trees Fall [Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde], 2019

17-23 Mayıs

Pieter Van Eecke, Samuel in the Clouds [Samuel Bulutlarda], 2016

24-30 Mayıs

Matthieu Rytz, Anote’s Ark [Anote’nin Gemisi], 2018

31 Mayıs-6 Haziran

Jörg Adolph ve Jan Haft, Das geheime Leben der Bäume [Ağaçların Gizli Yaşamı], 2020

7-13 Haziran

Manuel Deiller ve Nina Ardoin, Longyearbyen, a Bipolar City [Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir], 2016

14-20 Haziran

Meng Han, Smog Town [Dumanlı Kasaba], 2019

21-27 Haziran

François-Xavier Drouet, Le temps des forêts [Ormanların Zamanı], 2019

28 Haziran-4 Temmuz