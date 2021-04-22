Nobel ödüllü 101 isimden liderlere mektup: Fosil yakıtlara göz yummak vicdansızlık

Barış, edebiyat, tıp, fizik, kimya ve iktisadi bilimlerde Nobel ödülü sahibi 101 isim, iklim krizini ‘derin bir ahlaki mesele’ olarak tanımlayarak “Milyonlarca hayat, geçim kaynağı ve tür tehlikeye atılıyor” dedi.
Mektup bugün başlayan İklim Zirvesi bağlamında liderlere hitaben yazıldı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın “Birlikte bilime kulak verip anı göğüslemeliyiz” sözünü desteklediğini belirten 101 ismin imzasına taşıyan mektupta şöyle dendi: “Gerçekten de bu anı nasıl karşılayacağımız, iklim krizine karşı ne yaptığımızla şekillenecek ve bu da geride bırakılan mirası belirleyecektir. Tarihin doğru tarafında yer almak için koşullar net.”
Mektupta hükümetler bilimin gerisinde kalmakla eleştirilerek, fosil yakıt kullanısının durdurulması ve yenilenebilir enerjilere yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.
Sanayi devrimiyle beraber fosil yakıt kullanımının arttığının altı çizilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Salımların temel kaynağını teşkil etmenin yanısıra fosil yakıtların çıkarılması, işlenmesi, ulaştırılması ve yakılması hem yerel kirlilik yaratmakta hem de çevremize ve sağlığımıza bedel ödetmekte. Bu bedeller de çoğu zaman yerel halklar ve dışlanan topluluklar tarafından ödenmekte.
Bu korkunç sanayi uygulamaları insan hakları ihlallerine yol açmış ve dünya çapında milyarlarca insanı haysiyetli bir yaşam sürmek için gerekli enerjiden mahrum bırakmıştır.
Hem insanlar hem de gezegen için iklim değişikliğiyle mücadeleye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması çerçevesinde kesintisiz destek verilmelidir. Paris Anlaşması’nda geçen 1.5°C sıcaklık hedefi tutturulamazsa dünyanın küresel ısınma felaketine sürüklenme riski büyü.
Ancak, Paris Anlaşması’nda petrol, gaz ve kömürün adı geçmemekte. Bu esnada, fosil yakıt sanayi, yeni projeler tasarlamaya devam etmekte. Bankalar da bu projeleri fonlamayı sürdürmekte. Son Birleşmiş Milletler Çevre Programı Raporu’na göre 2030 yılı itibariyle, ısınmayı 1.5°C ile sınırlama hedefi için gerekenden yaklaşık yüzde 120 daha fazla kömür, petrol ve gaz üretilecek. Arz böyle artmaya devam ederse Paris Anlaşması hedefini tutturmak ve fosil yakıtlara talebi azaltmak mümkün olmayacak.
Bu krizin gereğini yapmak için gerekli güç ve cesur adımlar atmak için gerekli ahlaki sorumluluk sanayide değil liderlerde bulunuyor. Dünya liderlerini uluslararası işbirliği ruhu içinde aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz:
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından çerçevesi çizilen son bilimsel veriler ışığında petrol, gaz ve kömür üretiminin artışının durdurulması;
Mevcut petrol, gaz ve kömür üretiminin, iklim değişikliğine yol açan ülkelerin sorumluluğunda, fosil yakıtlara bağımlılık derecesi ve dönüşüm kapasitesiyle uyumlu olarak adil ve eşitlikçi bir şekilde sona erdirilmesi;
Küresel olarak yenilenebilir enerjiye yüzde 100 erişim sağlanması, bağımlı ekonomilerin fosil yakıtlardan uzaklaşmasının desteklenmesi ve insan ve toplulukların küresel bir adil geçiş süreciyle gelişmesinin sağlanması için dönüşümsel bir plana yatırım yapılması.
Fosil yakıtlar iklim değişikliğinin en büyük sebebi. Bu sanayinin fütursuzca genişlemesine göz yummak vicdansızlık. Fosil yakıt sistemi küresel olduğu için küresel bir çözüm gerektirmekte. İklim Zirvesi bu çözüm için çalışmalı. Bunun da ilk adımı fosil yakıtları yerin altında tutmak.”
İmzacılar:
- 14. Dalai Lama Hazretleri, Nobel Barış Ödülü, 1989
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- José Manuel Ramos-Horta, Doğu Timor Eski Başkanı, Nobel Barış Ödülü, 1996
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