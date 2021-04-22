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Yaramazlara biraz batar!

‘Bildiri’ soruşturması: Emekli beş amiral ve bir general adliyede

Emekli amirallerin bildirisine dair soruşturmada ifade veren altı eski asker adliyeye sevk edildi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

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Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada daha önce 14 eski asker adli kontrolle serbest bırakılmış, yedi kişi ifadeye çağırılmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığının ifadeye çağırdığı yedi kişiden altısı, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Buradaki işlemlerin ardından altı kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şöyle: Emekli amiraller Alper Tezeren, İlker Güven, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu, Ali Önel Yüksel ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) genel başkanı emekli tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan.

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Emekli amiral Işık Biren’in hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gidemeyeceği öğrenildi.

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