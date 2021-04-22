‘Bildiri’ soruşturması: Emekli beş amiral ve bir general adliyede

Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışmış Amerikan ve Koç Üniversitesi hastanelerinde görevli Prof. Dr. Bedirhan Üstün salgınla ilgili ürkütücü öngörüsünü paylaştı: Kıyamete kadar dünyada Covid olacak. Kıyamet Covid’den olmazsa bile kıyamet ne zaman olursa o güne kadar Covid olacak.