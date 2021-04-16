Altı emekli amiral ve bir emekli general ifadeye çağrıldı

Ankara başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada altı emekli amiral ve bir emekli generali ifadeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

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Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara’da altı emekli amiral ile bir emekli generale gelecek hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelmeleri konusunda tebligat yapıldı.

Evlerinde arama yapılan bu kişilere ait dijital materyale de el konduğu öğrenildi.

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Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10’u gözaltına alınan, 4’ü ifadeye çağırılan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.