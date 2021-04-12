Dört emekli amiral daha emniyette

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle tebligat yapılan dört emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.
Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara’ya gitti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.
Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.
5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.
Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatılmıştı.