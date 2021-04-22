EPDK: Elektrik faturalarına ek maliyet yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik şirketlerine herhangi bir yardım yapılmadığını, kullanıcıların faturalarına yansıyacak maliyetin bulunmadığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Sözcü gazetesinde dün yayınlanan haberde, elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı, bunun da faturalara yansıtılacağı belirtilmişti.

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EPDK’nın yazılı açıklamasında, elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, faturalara da bir maliyet yansıtılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kapasite mekanizması; yaklaşık üç yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir.”