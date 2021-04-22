Çernobil’e turistik uçuş!

Felaketin 35’inci yılı anısına kapatılan Çernobil Nükleer Santrali ve terk edilmiş Pripyat şehrinin havadan görüleceği bir tur düzenleniyor.

Fotoğaf: Vladimir Belenki

Ukrayna Uluslararası Havayolları’nın düzenleyeceği uçuş, dünyanın en büyük nükleer felaketinin yıldönümü arifesinde, 24 Nisan’da gerçekleşecek. Çernobil’deki reaktör 25 Nisan 1986’da patlamıştı.

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Biletleri 2 bin 970 Ukrayna grivnası (860 lira) olan uçuş Kiev’deki Boryspil Havaalanı’ndan kalkacak ve kuzeye Çernobil’e doğru uçarak santralin dışlama bölgesinin üzerinden geçecek.

Uçak Çernobil’de izin verilen minimum yükseklik 900 metreye kadar inecek. Böylece yolcular nükleer santrale güvenlikten ödün vermeksizin yaklaşabildiği kadar yaklaşmış olacak.

Havayollarından bir yetkili bu uçuşun pandemi nedeniyle ekibin boş zamanı olması sayesinde gerçekleşebileceğini belirtti.

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Bir felaketten diğerine kaçmak isteyenler için ideal bir fırsat!