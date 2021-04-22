Britanya Parlamentosu da Çin’in Uygurlara yaptığını ‘soykırım’ olarak niteledi

Britanya Parlamentosu, Çin’in Uygurlara yönelik baskı ve uygulamalarını soykırım olarak tanıyıp hükümeti Pekin’e yönelik ‘baskıyı artırmaya’ çağırdı.

Sincan bölgesindeki Tapançeng Bucağı’nda Uygurların zorla tutulduğu bir ‘yeniden eğitim kampı.’ (Fotoğraf: Reuters)

Avam Kamarası’ndaki oturumun ardından milletvekilleri, ‘Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçları’ kınayan bir karar aldı.

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Kararda, Çin’in yaptıkları ‘soykırım’ olarak tanınırken hükümete, ‘Uygur Türklerini hedef alan’ eylemlerin durdurulması için ‘harekete geçme ve Pekin’e yönelik baskıyı artırma’ çağrısı yapıldı.

İktidardaki Muhafazakar Parti’den Nusrat Ghani tarafından sunulan önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor. Çin’e karşı adım atma konusunda hükümet, kendi kararlarını almaya devam edebilecek.

ABD, Kanada ve Hollanda da ‘soykırım’ demişti

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

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Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini ‘soykırım’ olarak tanımıştı.

BM’ye göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.