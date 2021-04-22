Kılıçdaroğlu hakkında ‘terör’ soruşturması başlatılmış

Kolombiya’da 2017 yılında yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyuncu Levent Üzümcü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve bazı eski CHP milletvekilleri hakkında ‘terör soruşturması’ yürütüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre soruşturmanın nedeni aynı toplantıya, eski PYD eş genel başkanı Salih Müslim’in de katılarak konuşma yapması.

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Buna göre S.Ç. isimli bir kişi, Müslim, Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP’den bazı milletvekilleri ve Üzümcü’nün de aralarında bulunduğu katılımcılar hakkında 31 Aralık 2019 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

Terörle mücadele birimlerince yürütülen araştırma sonrasında Ankara başsavcılığı, Müslim ile diğer kişiler arasında bir irtibat bulunmaması nedeniyle evrakın ayrılmasına karar verdi.

Savcılık daha sonra Müslim hakkındaki dosyayı 6-7-8 Ekim olaylarına ilişkin Kobani dosyasına dahil ederek hakkında dava açtı. İhbar listesinde yer alan diğer kişiler de başka bir dosyaya kaydedildi.

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2014 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da kabul edilen Müslim hakkında, 17 Şubat 2016’da Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarının geçtiği sırada yapılan bombalı saldırıyla ilgili olarak yakalama kararı çıkarılmıştı.