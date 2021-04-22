Chanel ve Huawei’nin logo savaşı: Fransız moda evi AB’deki hukuki mücadeleyi kaybetti

Fransız moda evi Chanel ile Çinli teknoloji devi Huawei arasında ‘logo savaşı’ yaşanıyor. Huawei’nin Avrupa Birliği (AB) piyasasında marka tescili talebine, “Logoları bizimkine çok benziyor” diye itiraz eden Fransız marka, hukuki mücadeleyi kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Huawei, AB’ye 2017’de, bilgisayar parçaları için kullanmak istediği logonun (üstte solda) tescili için başvurmuştu. Chanel, iç içe iki yarım daireden ibaret logonun kendilerinin tescilli logosuna çok benzediğini öne sürerek hukuki süreç başlatmıştı.

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Chanel, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurarak Huawei’nin talebine itiraz etti. Ofis, iki yıl önce, logoların iddia edildiği kadar benzemediğini, kamuoyunun ikisini birbirine karıştırmayacağını gerekçe göstererek bu itirazı reddetti.

Fransız moda evi bunun üzerine konuyu Genel Mahkeme’ye (Avrupa Birliği) taşıdı. Ancak, oradan da istediği sonucu alamadı. Lüksemburg’daki mahkemenin hakimleri Huawei’nin lehine karar verdi.

Karar açıklanırken, “İki logo arasında bazı benzerlikler olsa da farklı oldukları belirgin” dendi. Chanel’in logosunun ‘daha yuvarlak hatlı ve çizgilerin daha kalın olduğu, ayrıca Chanel’deki yarım dairelerin yatay, Huawei’ninkilerin dikey olduğu’ vurgulandı.

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Chanel, bu konudaki nihai kararı alacak en yüksek kurum olan Avrupa Adalet Divanı’na da başvurabilir. Ancak bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.