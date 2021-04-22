Dört yıl önce dev dalgalara karışan sörf tahtası 2 bin 700 kilometre uzakta bulundu

Australyalı Danny Griffiths’in, dört yıl önce, Tazmanya’nın güneyindeki kaya adacığı Pedra Branca açıklarında dev dalgalarla boğuşurken kaybettiği sörf tahtası 2 bin 700 kilometre ötede bulundu.

Fotoğraflar: BBC

Griffith, 2017’de, sörf yaparken dev bir dalgayla boğuşurken suya düştü. Bir süre suda kaldı. Jet ski’yle bulunduğu noktadan alındı ancak sörf tahtası bulunamadı.

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“Özel imalattı, büyük dalgalar için tasarlanmıştı, canlı renklerle boyamıştım. Daha önce hiç böyle özel bir sörf tahtamı kaybetmemiştim. çok üzüldüm” diyen Griffith, jet ski’yle onu alamayan gelenlerle birkaç saat aradıktan sonra umudunu kesti.

Ancak dört yıl sonra, geçen ay hiç beklenmedik bir şey oldu. Batı Tazmanya sahilinde tatil yapan bir çift sörfçülerle sohbet ederken oğullarının Queensland eyaletinde balık tutarken oltalarına bir sörf tahtasının takıldığını anlattı.

Eve götürüp temizlemiş ve bir kupa gibi duvara asmışlardı. Sörfçüler fotoğrafını görmek istediğinde Griffith’in dört yıl önce kaybolan sörf tahtası olduğunu anladı.

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Kaybolduğu noktadan 2 bin 700 kilometre uzakta bulunmuştu. Yaşlı çiftin oğulları Griffith için ne kadar önemli olduğunu öğrenince sörf tahtasını kargoyla yolladılar.

Griffith, “Teslim aldığımda çok mutlu oldum. Büyük sürpriz oldu benim için. Birkaç çizik dışında bir sorun yok. Kullanılabilir halde Pedra Branca’ya gidip onu yeniden kullanmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Sörf tahtasının bölgedeki, kuzeyden güneye doğru olan akıntıya rağmen kuzeye doğru yol aldığını düşünen bilim insanları ise hangi rotayı takip ettiğini, nasıl 2 bin 700 kilometre ötede bulunduğunu saptamak için sörf tahtasından örnek aldı.