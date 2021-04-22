Rektör olarak atandı, Bilal Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İbn Haldun Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Atilla Arkan, Bilal Erdoğan’a da teşekkür etti.

Fotoğraf: Twitter

Arkan’ın mesajı şöyle: “İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne tensipleriyle şahsımı onurlandıran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetine, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Sayın Bilal Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunarım.”

Reklam

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi’nde mütevelli heyeti başkan vekili sıfatıyla yer alıyor.