Diken

Yaramazlara biraz batar!

Facebook kendi kripto parasını çıkarıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Facebook, kendi kripto parasını çıkaracağını duyurdu. ‘Diem’ adı verilen proje, Facebook’un geçen yıl rafa kaldırdığı ‘Libra’nın da devamı niteliğinde.

Fotoğraf: Reuters

CNBC’ye konuşan bir kaynak, ‘Diem‘ projesinin yıl sonunda hayata geçirileceğini söyledi.

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Kripto paranın üretim ve dağıtımını Swiss Diem Association isimli kuruluş yapacak.

Dolara endeksli stabil bir coin olacak

Diem, deneme sürecinde ABD dolarına eşit bir stabil coin olacak. Coin, para transferi ve satın alma işlemlerinde de kullanılacak.

Facebook, geçen yıl duyurduğu para projesi ‘Libra‘yı hükümetler ve para otoritelerinden gelen eleştiriler sonrası rafa kaldırmıştı.

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