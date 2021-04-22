İzinsiz ağaç keserken yakalanan iki kişi 100’er adet fidan dikecek

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, sahildeki bir parkta izinsiz ağaç kestiği gerekçesiyle yakalanan iki kişiye 100’er adet fidan dikme şartı getirildi.
Kız Kulesi karşısında 17 Mart’ta testereyle kaçak ağaç kestiği tespit edilen altı şüpheli, polis ekiplerince yakalanmış, Anadolu Adalet Sarayı’nda ‘konutunu terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
AA’nın haberine göre şüphelilerden ikisinin avukatları, adli kontrol kararlarına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Ş.C. ve Ö.Ö. hakkındaki konutu terk etmeme tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verdi.
Hakimlik, iki şüpheli hakkında ayrıca kamunun faydasına olacağı kanaatiyle, İstanbul Orman Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletmesi Müdürlüğü’nün belirlediği arazilerde, belirlenen günlerde ‘100’er adet fidan dikmeleri’ şartını içeren adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.