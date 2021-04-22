İzinsiz ağaç keserken yakalanan iki kişi 100’er adet fidan dikecek

ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Covid-19 vakalarının çok yüksek olmasını’ gerekçe göstererek aralarında Türkiye’nin de bulunduğu en az 116 ülkeyi bu hafta ‘Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin’ uyarı listesine ekledi.