Son 24 saat: 54 bin 791 vaka, 354 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 791 Covid-19 vakası kayda geçerken 354 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 909 bin 935’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 329’a çıktı.

Bir günde 312 bin 109 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 3 bin 128, iyileşenlerin sayısı da 65 bin 593. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 463.