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Yaramazlara biraz batar!

Thodex kurucusu: Kimse mağdur olmayacak

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar alarak kaçtığı iddiasını reddederek, Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Thodex iki gündür işlemlere kapatılırken, binlerce kişi borsadaki parasını çekemediği yönünde şikayette bulunmuştu. Özer’in Arnavutluk’a gittiği belirlenirken, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Özer, yatırımcıyla nihai görüşmeler için yurt dışına çıktığını ifade etti. Özer, 2 milyar doları yanında götürdüğü iddiasını reddederek kimsenin mağdur olmayacağını savundu.

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