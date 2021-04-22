Thodex kurucusu: Kimse mağdur olmayacak

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar alarak kaçtığı iddiasını reddederek, Türkiye’ye döneceğini söyledi.
Thodex iki gündür işlemlere kapatılırken, binlerce kişi borsadaki parasını çekemediği yönünde şikayette bulunmuştu. Özer’in Arnavutluk’a gittiği belirlenirken, hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Özer, yatırımcıyla nihai görüşmeler için yurt dışına çıktığını ifade etti. Özer, 2 milyar doları yanında götürdüğü iddiasını reddederek kimsenin mağdur olmayacağını savundu.