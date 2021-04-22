Thodex, ‘kapatıp gitmeden’ Dogecoin’e yüklenmiş!

EFE SÖNMEZ

İşlemleri durduran, kurucusu da yurt dışına giden kripto para borsası Thodex’te işlem hacminin neredeyse yarısını Dogecoin oluşturuyormuş.

İnternette sıkça paylaşılan bir espri, 2013’te ‘dog’dan (köpek) türeyen ‘doge’ ve ‘coin’ kelimesiyle yeni bir kripto paraya (üstte) ilham vermişti.

20’den fazla kripto para listelenen Thodex’in sahibi Koineks A.Ş., Eylül 2017’de 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kuruldu. ‘Türkiye’nin ilk global lisanslı kripto para borsası’ sloganını kullanan Thodex, önceki güne kadar 585 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

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Şirketin geçen yıl sonu yayınladığı bültenlerde, Ekim-Aralık 2020 tarihlerdeki işlem hacminin 65.2 milyar lira olduğu belirtildi. Geçen ocak ayında ise bu rakamın 97.2 milyar liraya ulaştığı açıklandı. Ancak bu rakamlar, bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

Yine şirkete göre borsaya 400 bin kişi kayıtlıyken, 391 bini işlem yapıyordu. Kullanıcıların yüzde 51.4’ünü 18-24 yaş, yüzde 26.5’ini ise 25-34 yaş grubu oluşturuyordu.

Dogecoin kampanyası

Şirket geçen aylarda farklı kampanyalar yaptı. Örneğin, belirli bir seviyede kripto para varlığı bulunanlara Porsche otomobil dahil birçok hediyenin dağıtıldığı çekilişe katılma hakkı verildi.

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Thodex’in en dikkat çeken kampanyası ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde oldu. Borsa, toplamda 2 milyon Dogecoin dağıtacağını duyurdu. Her yeni kullanıcıya 150 Dogecoin verilecekti.

Dogecoin; Bitcoin ya da Etherium gibi yüksek hacimli kripto paralara nazaran değersiz. Sekiz yıl önce piyasaya sürüldü ancak bu yılın başına kadar 1 Dogecoin yalnızca 0.0068 ABD Doları’na karşılık geliyordu.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın popülerleştirdiği kripto para için 20 Nisan ‘Dogeday’ ilan edildi. Bu nedenle aylar öncesinden kripto paranın değerini artacağı beklentisi oluştu. Beklenti nedeniyle Dogecoin alım-satım hacmi de arttı. 20 Nisan’da 1 Dogecoin 0.43 ABD Doları seviyesine yükseldi. Bugün ise 0.27’den işlem görüyor.

Hacminin yarsı Dogecoin

Kripto para borsalarını takip eden coinmarketcap.com sitesine göre Thodex, listelenen en popüler 310 borsa arasında 215’inci sırada. Thodex’in son güncellemesinin yaklaşık iki gün önce yapıldığı görüldü. Verilere göre sıkça alım-satım yapılan borsada işlem hacmi 585 milyon 513 bin 644 dolar.

Borsanın toplam hacminin 307 milyon dolarını, yani yüzde 52.6’sını ise Dogecoin’in oluşturması dikkat çekiyor. Dogecoin’i yüzde 12.73’le Tether izliyor. En popüler kripto para Bitcoin’in işlem hacmi ise 10 milyon 162 bin 427 dolar. Bu da yalnızca yüzde 1.77’üne denk geliyor.

İşlemler aksamaya başlamadan önceki son gün ise borsanın günlük işlem hacmi yaklaşık 540 milyon dolardı.

İddialar vahim

Thodex’i kullandığını söyleyen birçok kişi, sikayetvar.com sitesi üzerinden şirketi suçladı. Bazı kullanıcılar, ‘site bakıma alınmadan’ önce de coin ve para transferlerinde sorun yaşadıklarını kaydetti. Bir kişi ise Thodex’in Dogecoin’i piyasa değerinin altında gösterdiğini yazdı. Hediye Dogecoin’in kendilerine verilmediğini söyleyenler de vardı.

‘Bakıma aldı’

Özer

Thodex, ilk olarak 19 Nisan’da açıklama Dogecoin işlemlerinin bakım nedeniyle durdurulduğunu kaydetti. Ertesi gün, 20 Nisan’da site bakıma alındı. Aynı gün kurucusu Arnavutluk’a gitti. Bir gün sonra da işlemler tamamen durduruldu. Şimdi savcılık olayı araştırıyor.