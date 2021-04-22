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Yaramazlara biraz batar!

Çözülme bitti, yerli yatırımcı dolara döndü

Merkez Bankası (MB) başkanı değişikliği sonrası fırlayan kuru fırsat bilip dolar hesaplarını bozan yerli yatırımcılar, yeniden döviz toplamaya başladı. Son iki haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 234 milyon dolar arttı.

Fotoğraf: DHA

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Nisan itibariyle 225 milyar 235 milyon dolardı. MB’nin parite etkisinden arındırılmış verisine göre 16 Nisan haftasında döviz mevduatlarına 1 milyar 345 milyon dolar girdi. Gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı ise 851 milyon dolar artarak 140 milyar 469 milyon dolara ulaştı.

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8 lira bandı alım fırsatı olarak görüldü

Geçtiğimiz hafta 8 liraya kadar inen dolar son iki gündür Borsa İstanbul’da devam eden yabancı satışları ve ABD’den gelen haberler nedeniyle yeniden 8.30 bandını aştı. Ayrıca yerli yatırımcının mevcut durumda artık 8 lira seviyesini alım bölgesi olarak görmesi de yükseliş trendinde önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Merkez Bankası’nın açıklaması etkisiz kaldı

MB, bugün 15 Nisan’daki PPK toplantısına ilişkin yayınladığı özet metinde, yine sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: “Sıkı parasal duruş  enflasyon beklentileri, fiyatlama  davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve  geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.”

Bu açıklamaya rağmen MB piyasadan olumlu dönüş alamadı.  

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