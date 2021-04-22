Telefona bakarken kaza yapmıştı: İETT şoförüne tutuklama

İstanbul’da kaza sırasında bir kişinin öldüğü İETT otobüsünün şoförü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe istikametine seyir halindeki otobüs, dün demir bariyerlere çarpmış, otobüsteki bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sırasında telefonuna baktığı belirlenen şoför Baki T. gözaltına alınmıştı.

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Baki T., Beşiktaş Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şoför, mahkeme tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Baki T., emniyetteki ifadesinde, bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu, ona baktığını, tünelde durmayıp yoluna devam etmesinin de trafiği sıkıştırmamak nedeniyle olduğunu söyledi.