Pekcan’ın şirketi dezenfektanı bakanlığa yüzde 75 pahalıya satmış

Eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasın, Ticaret Bakanlığı’na sattığı dezenfektanların piyasa fiyatının hayli üstünde olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde basında yer alan haberlerde bakanlığın Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji firmalarından 1.5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan aldığı belirtilmiş, buna ilişkin açıklama yayınlayan bakanlık, KDV hariç 507 bin 880 liralık alım yapıldığını, bunun ‘piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda’ olduğunu belirtmişti.

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Gelişmeler sonrası Pekcan görevden alınmıştı.

100 liraya satmış

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Nanoksia’nın bakanlığa 18 Kasım 2020’de 175 liraya fatura ettiği 5 litrelik dezenfektanı, aracı bir firmaya 21 Aralık 2020’de 100 liraya sattığı ortaya çıktı.

Aynı aracı firmanın dezenfektanı 8 Ocak 2021’de 150 liradan piyasaya verdiği tespit edildi.

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‘Aracıya para kazandırmam’ demiş

Habere göre, bir şirket yetkilisi şöyle konuştu: “Bizler Hasan Pekcan’ı uyardık. ‘Siz bakanlığa mal veriyorsunuz. Bakanlığa doğrudan mal satmanız etik değildir. Bayilik sistemi kurulsun. Bayiler versin’ dedik. Fakat Hasan Pekcan, ‘Ben bayiye ve aracılara para kazandırmam’ dedi. Biz de anlaşamadık, ayrıldık.”