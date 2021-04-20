Pekcan’ın bakanlığı sona erdi

Bir bakanlık bölündü, üç yeni bakan atandı. Usulsüzlüğü ortaya çıkan Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı da sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruldu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ün görevi son buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına Vedat Bilgin atandı.

Pekcan’ın görevine de son

Fotoğraf: DHA

Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı’na da Ruhsar Pekcan’ın yerine de Mehmet Muş atandı.

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Pekcan’ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından bakanlığa dezenfektan alındığı ortaya çıkmıştı. Muhalefet, Pekcan’ı istifaya çağırmıştı.

Yeni bakanlık ve bakanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Güncellenecek…