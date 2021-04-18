Pekcan’a soru: Şirketinizden bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan satıldı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘kendi şirketinden bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan sattığı’ iddiasını yanıtsız bıraktığını belirtti.

CHP’li vekil, “Kendi bakanlığınıza kendi şirketinizden 9 milyon liralık dezenfektan sattınız mı satmadınız mı? Sattıysanız bu etik mi? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorularını yineledi.

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ANKA’nın haberine göre Öztunç şunları kaydetti: “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a iki gündür bir soru soruyorum. Kendi şirketinizden kendi bakanlığınıza 9 milyon liralık dezenfektan sattınız mı satmadınız mı? İki gündür soruyorum. Sayın bakandan cevap yok.”

Öztunç şöyle devam etti: “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Piyasa da başka bir şirket kalmadı mı? Başka bir şirket yok muydu ki kendi şirketinizden kendi bakanlığınıza bu mallar aldınız? Geçmişte Güler İleri Devlet Bakanı’ydı. Babası rahmetli olduktan sonra gazetelere ilan verildi. Kendi bilgisi dışında ilanın ücreti bakanlık tarafından ödendiği için istifa etmek zorunda kaldı ve istifa etti. Siz istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kendi şirketinizden kendi bakanlığına malzeme satan, mal veren ilk bakan olarak tarihe geçeceksiniz. Bu ayıp da size yeter. Tekrar soruyorum. İddialar doğru mu? Kendi bakanlığınıza kendi şirketinizden 9 milyon liralık malzeme sattınız mı satmadınız mı? Kaçmayın. Bu soruya cevap verin.”