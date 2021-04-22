Bu gidişle beş ‘kıymetli’ besini zor bulacağız

İklim değişikliği nedeniyle dünya yeni bir felaketin eşiğinde. Ancak hükümetler ve özel sektörün küresel ısınma karşısında çabaları hektarlaca alana yayılmış orman yangınını kovayla söndürmeye çalışmaktan farksız.

İklim krizi tıpkı Covid-19 salgını gibi bildiğimiz anlamda dünyanın sonunu getirme potansiyeline sahip. Hatta Covid-19’dan önce küresel bir salgın olabileceği konusunda öngörülerde bulunan ABD’li işadamı ve filantropist Bill Gates’e göre salgını bitirmek iklim değişikliği sorununu çözmekten çok çok daha kolay.

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Fotoğraf: İklim Haber

Küresel ısınma nedeniyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz yüzlerce şey var. Resmi biraz küçültüp iklim değişikliği nedeniye kaybedebileceğimiz beş gıdaya odaklanalım.

1. Buğday

İklim değişikliği tehditi altındaki en önemli mahsıllerdern buğday insanlar tarafından tüketilen kalorilerin yüzde 20’sini oluşturuyor. 2019’da yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliğinden kaynaklanan uzun ve acımasız kuraklıklar dünyadaki buğday yetişen bölgelerin yüzde 60’ını etkileme potansiyeline sahip.

2. Deniz ürünleri

Gelinen noktada deniz ve okyanuslardaki yaşamın ciddi tehlikede olduğu haber sayılmaz. Yükselen karbondioksit seviyeleri nedeniyle denizlerin yüzde 25’i endüstriyel dönem öncesine göre daha asidik. Buna bir de yükselen sıcaklık eklenince deniz canlılarının yaşamı tehdit eden bir kombinasyon oluşuyor.

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Akdeniz’de son 10 yılda sardalyalar ortalama kütlelerinin üçte ikisini kaybetti. Pasifikte asidite istiridye ve diğer deniz kabukluların kabuk büyümesine engel oluyor. Kuzey Atlantik’te ıstakozlar daha serin su arayışıyla kuzeye doğru yöneliyor.

Deniz yaşamı elbette bir gecede yok olmayacak ancak balıkların uyum sağlamasının uzun sürdüğü de hesaba katılınca neyi ne zaman kaybedeceğimizi tahmin etmek güç.

3. Çikolata

Kakao ağaçları yüksek sıcaklıklara dayanabilen sağlam bitkiler. Ancak buna bir de su kaynaklarını azalması eklenince başa çıkmaları zor.

Mevcut koşullarda Batı Afrika’da yağış miktarında artış olmaksızın sıcakların 2050’ye kadar 2 derece artması bekleniyor.

10 yıl önce yaplan bir araştırma Fildişi Sahili ve Ghana’daki kakao üretimi için oldukça karamsar bir tablo çizmişti. 2030 gibi yakın bir tarihten başlayarak üretimin azalması bekleniyor. Bu, kısa vadede fiyatların artacağı, uzun vadede ise kakao yetiştirmek için başka bölgeler bulmak gerekeceği anlamına geliyor.

4. Şarap

Şarap fiyatlarının artma ihitmali de insanlığı iklim değişikliğine karşı hareket etmek için birleştirmezse muhtemelen hiçbir şey bunu başaramaz. 2020’de yapılan bir araştırmaya göre 2100’de sıcaklığın 2 derece artması üzüm yetiştirilen toprakların yüzde 56’sının bozulması anlamına geliyor. Namlunun ucunda bu kez Chardonnay, Merlot, Pinot Noir ve Cabernet Sauvignon var!

5. Akçaağaç şurubu

Diğerlerinin yanında önemsiz gibi kalsa da Türkiye’de son yıllarda kahvaltı sofralarına eklenen pankeklerin vazgeçilmez eşlikçisi akçaağaç şurubu Kuzey Amerika’da milyon dolarlık bir endüstri ve Kanada’nın simgesi. Şurubun ana maddesi akçaağaç özü akışı kış sonunda dönme ve çözülme döngüsüyle düzenleniyor ve sıcaklıklardaki değişiklik şimdiden sorun yaratıyor.