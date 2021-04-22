Soylu gururla paylaştı: İS’nin feshi sonrası 25 kadın öldürüldü, yüzde 26 azalış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 25 kadının hayatını kaybettiğini ve bunun yüzde 26’lık bir azalmaya işaret ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti.

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Twitter paylaşımında, “Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız” diyen Soylu içinde muhalefeti eleştirdiği sözlerin de yer aldığı bir grafik paylaştı.

Bakanın grafiğine göre İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu 13 Şubat ile 19 Mart arası 34 günlük süreçte 34 kadın öldürüldü.

İçişleri bakanı şu ifadeleri kullandı: “Biri güya insan haklarından sorumlu milletvekili, yalancı. Diğeri de benim ‘at sineğim’ yalancı.”

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Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız.



Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar.



Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı.

Diğeri de "At sineğim" yalancı… ⬇️ pic.twitter.com/gle1UXanGp — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 22, 2021

Türk Polis Teşkilatı’nın Twitter hesabından da Soylu’nun paylaştığı grafik paylaşılarak, “İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önceki 34 günde 34 kadın, fesihten sonraki 34 günde ise 25 kadın hayatını kaybetti” yazıldı.

Daha sonra bu tweet silinerek yenisi atıldı.

Kadına her türlü şiddetin birine dahi tahammül edemeyiz.

Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.

Defalarca yalanlamamıza rağmen teşkilatımıza yönelik aynı iftirayı devam ettiriyorlar.

Suç duyurusunda bulunuyoruz.



İstanbul sözleşmesi öncesi ve sonrası rakamlar aşağıdadır. pic.twitter.com/zFEczKWvSu — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 22, 2021

anitsayac.com‘da yer alan bilgiye göre 2021 yılında 118 kadın cinayeti işlendi.