DEVA takipte: İstanbul Sözleşmesi’nden bu yana 27 kadın öldürüldü

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden bu yana 27 kadının öldürüldüğünü, yüzlerce kadının da şiddet gördüğünü belirten DEVA Partisi, sözleşmeden çıkılmasının ‘bedelini’ her ay kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa kararının arkasında durarak İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de ve dünyada kadın haklarına saygı getirmediğini söylemişti.

DEVA Partisi, sözleşmenin hukuksuzca feshedildiğini, kararı tanımadıklarını belirterek Twitter’da şu mesajı paylaştı:

“Bir kişinin, bir gece yarısı yetkisizce İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiği geceden bu geceye, 4 haftada 27 kadın hayatını kaybetti, yüzlercesi şiddet gördü.

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Potansiyel katilleri cesaretlendirecek bu sözde feshi tanımıyoruz.

Kadınların yaşam haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Aynı mesajda paylaşılan videoda partinin genel başkanı Ali Babacan’ın görüşlerine de yer verildi.

Babacan, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki her artıştan iktidarın sorumlu olduğunu belirtti.