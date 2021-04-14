Erdoğan’ın görüşü: İstanbul Sözleşmesi ‘kadın haklarına saygı getirmedi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kısa zaman önce çıktığı İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de ve dünyada kadın haklarına saygı getirmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı, “Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz” dedi.
Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti.