Akşam Postası / 17 Aralık 2021

CHP’li üst düzey isim: Kılıçdaroğlu’nu artık aday olarak görebiliyorum

Peki, Kılıçdaroğlu gerçekten ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Kılıçdaroğlu A Haber’e seslendi: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden çelişkili hareket ettiğini öne süre A Haber’e yanıt verdi.

Dolar 17’yi de gördü

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 17,02’ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıktı.

Asgari ücret artışı enflasyonu ne kadar etkileyecek?

Yüzde 21,31’le üç yılın zirvesinde bulunan resmi enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30’lu seviyelerin görülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bakanlığa bağlı ajans da parayı dövize yatırmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın turizmcilerden toplanan vergiden aldığı payı dövize çevirerek bankaya yatırdığı ve faiz aldığı öğrenildi.

Omicron sanıldığı gibi hafif olmayabilir: Güney Afrikalı bakan nedenini anlattı

Omicron’un ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da sağlık bakanı hastalığın hafif geçmesinin nedeninin Covid-19’u çok sayıda kişinin atlatmış olması ve aşılar olabileceğini belirtti.

BioNtech aşılarında şimdi de son kullanma tarihi endişesi: Firma raf ömrünü uzatmış

Bazı BioNtech aşılarında Çince etiket yer almasının üzerine orijinalliğiyle ilgili soru işaretlerinin ardından son kullanma tarihlerinin geçtiği görülen şişeler de kafa karışıklığı yarattı.

Göz göre göre ölüme davetiye: İçkiye vergi çok, sahtesine denetim az

İçki tüketiminin arttığı yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere ve kaçak içki satanlara yönelik operasyonlar hız kazanırken, sadece bu ay tonlarca etil alkol ve binlerce şişe sahte içkiye el kondu.

Sahte içki nedeniyle 11 ilde 45 kişi yaşamını yitirdi

Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün kayda geçtiği kent İstanbul.

Otobüs bilet fiyatı uçağı yakaladı

Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini de yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk 230 TL’den başlıyor.

‘Altun’un evinin fotoğraflanması’ davası: Beş yıla kadar hapis istendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın iki yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.

Otomobil stokçuluğuna soruşturma

Ankara başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

Türkiye’de bu yıl psikoloji odaklı dizilere ilgi arttı

Türkiye’de 2020-2021 sezonunda psikoloji odaklı dizilere ilgi arttı.

İmamoğlu’ndan, ‘cumhurbaşkanlığı’ sorusuna yanıt: İttifak karar verecek

İmamoğlu, Kayseri’de bir esnafın, cumhurbaşkanı olmak isteyip istemediğine yönelik sorusunu, “Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek” diyerek yanıtladı.

Çanakkale’deki Sarıçay’da yüksek düzeyde ekolojik risk saptandı

Fotoğraf: AA

Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, kenti ikiye bölen Sarıçay’dan aldıkları örneklerde yapılan incelemede yüksek düzeyde ekolojik riskle karşılaşıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a göre camiler üniversitelerin ‘süsü’ymüş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin üniversitelerin süsü olduğunu söyledi.

Sadettin Saran’dan ‘Fenerbahçe’ açıklaması: Aday olacağım

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Saadettin Saran, bir sonraki seçimli genel kurulda kulüp başkanlığına aday olacağını duyurdu.

ABD’de Yücetürk isimli imam, Youtube operasyonunda yakalandı: ‘Çocuğa cinsel istismara teşebbüs’le suçlanıyor

ABD’nin New York kentinde, YouTube’da, pedofilleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir organizasyonun operasyonuyla yakalanan imam, ‘çocuğa cinsel istismara teşebbüs’le suçlandı.

‘Sex and the City’nin yıldızı iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor

‘Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth iki kadının tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

‘Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkar’ diyen milletvekili özür diledi

Hindistan’da, “Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkarın” diyerek ‘espri’ yapan Karnataka eyaletinin milletvekili özür diledi.

Müdür yardımcısı lise öğrencisi tarafından bıçakla yaralandı

Tokat’ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.