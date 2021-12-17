Akşam Postası / 17 Aralık 2021

CHP’li üst düzey isim: Kılıçdaroğlu’nu artık aday olarak görebiliyorum
Peki, Kılıçdaroğlu gerçekten ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Kılıçdaroğlu A Haber’e seslendi: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden çelişkili hareket ettiğini öne süre A Haber’e yanıt verdi.
Dolar 17’yi de gördü
Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 17,02’ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıktı.
Borsa İstanbul tepetaklak
Merkez Bankası’ndan beşinci müdahale
Sanayiciler Merkez Bankası’nı şaşkınlıkla izliyor
Dolar kurunun 17 lirayı aşması sorası TOBB’dan acil önlem çağrısı
Asgari ücret artışı enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Yüzde 21,31’le üç yılın zirvesinde bulunan resmi enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30’lu seviyelerin görülmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı ve primler ne kadar arttı?
Asgari ücretli için AGİ kalkıyor
Yeni zamlanan asgari ücretten en az 25 dolar daha gitti
Motorin, benzin ve LPG’ye zam
O sırada Fransa’da: Brüt asgari ücret 1603 avroya çıkıyor
Bakanlığa bağlı ajans da parayı dövize yatırmış
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın turizmcilerden toplanan vergiden aldığı payı dövize çevirerek bankaya yatırdığı ve faiz aldığı öğrenildi.
Omicron sanıldığı gibi hafif olmayabilir: Güney Afrikalı bakan nedenini anlattı
Omicron’un ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da sağlık bakanı hastalığın hafif geçmesinin nedeninin Covid-19’u çok sayıda kişinin atlatmış olması ve aşılar olabileceğini belirtti.
KLİMİK, Omicron’a karşı aşı önerilerini güncelledi
BioNtech aşılarında şimdi de son kullanma tarihi endişesi: Firma raf ömrünü uzatmış
Bazı BioNtech aşılarında Çince etiket yer almasının üzerine orijinalliğiyle ilgili soru işaretlerinin ardından son kullanma tarihlerinin geçtiği görülen şişeler de kafa karışıklığı yarattı.
Göz göre göre ölüme davetiye: İçkiye vergi çok, sahtesine denetim az
İçki tüketiminin arttığı yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere ve kaçak içki satanlara yönelik operasyonlar hız kazanırken, sadece bu ay tonlarca etil alkol ve binlerce şişe sahte içkiye el kondu.
Sahte içki nedeniyle 11 ilde 45 kişi yaşamını yitirdi
Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün kayda geçtiği kent İstanbul.
Otobüs bilet fiyatı uçağı yakaladı
Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini de yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk 230 TL’den başlıyor.
‘Altun’un evinin fotoğraflanması’ davası: Beş yıla kadar hapis istendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın iki yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.
Otomobil stokçuluğuna soruşturma
Ankara başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.
Türkiye’de bu yıl psikoloji odaklı dizilere ilgi arttı
Türkiye’de 2020-2021 sezonunda psikoloji odaklı dizilere ilgi arttı.
İmamoğlu’ndan, ‘cumhurbaşkanlığı’ sorusuna yanıt: İttifak karar verecek
İmamoğlu, Kayseri’de bir esnafın, cumhurbaşkanı olmak isteyip istemediğine yönelik sorusunu, “Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek” diyerek yanıtladı.
Çanakkale’deki Sarıçay’da yüksek düzeyde ekolojik risk saptandı
Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, kenti ikiye bölen Sarıçay’dan aldıkları örneklerde yapılan incelemede yüksek düzeyde ekolojik riskle karşılaşıldığını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a göre camiler üniversitelerin ‘süsü’ymüş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin üniversitelerin süsü olduğunu söyledi.
Sadettin Saran’dan ‘Fenerbahçe’ açıklaması: Aday olacağım
Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Saadettin Saran, bir sonraki seçimli genel kurulda kulüp başkanlığına aday olacağını duyurdu.
ABD’de Yücetürk isimli imam, Youtube operasyonunda yakalandı: ‘Çocuğa cinsel istismara teşebbüs’le suçlanıyor
ABD’nin New York kentinde, YouTube’da, pedofilleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir organizasyonun operasyonuyla yakalanan imam, ‘çocuğa cinsel istismara teşebbüs’le suçlandı.
‘Sex and the City’nin yıldızı iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor
‘Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth iki kadının tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.
‘Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkar’ diyen milletvekili özür diledi
Hindistan’da, “Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkarın” diyerek ‘espri’ yapan Karnataka eyaletinin milletvekili özür diledi.
Müdür yardımcısı lise öğrencisi tarafından bıçakla yaralandı
Tokat’ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.