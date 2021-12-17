KLİMİK, Omicron’a karşı aşı önerilerini güncelledi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Omicron varyantının oluşturduğu yakın tehdit nedeniyle aşılanma önerilerini güncelledi. Buna göre hatırlatma dozlarının uygulanmasının korunmayı arttırdığı belirtildi.

DSÖ ilk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Omicron şimdiye kadar 77 ülkede görüldü ancak henüz tespit edilememiş olduğundan sayı daha fazla olabilir söyledi.

Türkiye’de de görülen vakalar sonrasında Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen süre altı aydan üç aya indirilmişti.

KLİMİK’ten yapılan açıklamaya göre, halen Covid-19’a karşı uygulanmakta olan aşıların etkinliği varyanta karşı azalsa da devam ediyor. Hatırlatma dozlarının uygulanması ise korunmayı belirgin olarak artırıyor.

Omicron varyantının yayılımının önlenmesi ve bireylerin hastalıktan korunabilmesi için bağışıklık yanıtının güçlü olması gerekiyor. Omicron, öncekilere kıyasla hem daha bulaşıcı hem de antikorlardan daha az etkilenen bir varyant. Bu özellikleri nedeniyle aşılanan ve/veya hastalığı daha önce geçirmiş kişilerde Covid-19 gelişmesine ve dünya genelinde olguların hızla artmasına neden oluyor.

KLİMİK Yönetim Kurulu, 18 yaşından büyük herkes için geçerli olmak üzere aşağıdaki güncellemeyi paylaştı:

Aşılanmamış ve yarım kalmış kişiler

-Hiç aşılanmamış kişilerin bir ay arayla iki doz BioNTech olduktan en erken üç ay sonra 3’üncü doz BioNTech aşılarını olmaları,

-Hiç aşılanmamış kişilere BioNTech aşısı yapılamadığı durumda (aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, kişinin tercih etmemesi vb.) Sinovac aşısı ile üç doz (0, 1 ve 4. aylarda) aşılamanın ardından en erken üç ay sonra hatırlatma dozu yapılması,

-Çeşitli nedenlerle primer aşı şeması (Sinovac için 0,1, 4’üncü aylarda üç doz, BioNTech için bir ay arayla iki doz) yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer şemanın tamamlanmasından en erken üç ay sonra yapılması önerilir.

Tamamlananlar

-İki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin ikinci dozdan en erken üç ay sonra hatırlatma dozunu olmaları önerilir.

-Üç doz Sinovac aşısı olmuş kişilerin son dozdan en erken üç ay sonra hatırlatma dozlarını (tercihen BioNTech aşısı ile) olmaları önerilir.

-İki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı olanların ikinci doz BioNTech aşılarını son aşıdan en erken üç ay sonra olmaları önerilir.

-İki doz Sinovac ardından iki doz BioNTech aşısı (toplam dört doz aşı) olanların hatırlatma dozunu altı aydan önce olmalarına şimdiki bilgilere göre gerek yok. Altıncı ayda yeni veriler ışığında değerlendirilmeli.

Hem hastalık geçirip hem aşı olanlar

-Hastalık geçirdikten sonra iki doz BioNTech olanların hatırlatma dozunu altı aydan önce olmalarına şimdiki bilgilere göre gerek yok. Altıncı ayda yeni veriler ışığında değerlendirilmeli.

-Hastalık geçirdikten sonra iki doz Sinovac olanların, hatırlatma dozunu ikinci Sinovac’tan üç ay sonra (tercihen BioNTech ile) olmaları önerilir.

-İki doz Sinovac olmasına rağmen hastalık geçirmiş olan kişilerin hastalıktan üç ay sonra bir doz BioNTech aşısı olmaları, hatırlatma dozlarını bu aşıdan üç ay sonra yaptırmaları önerilir. mRNA aşısı yapıl(a)madığı durumda Sinovac aşısı ile hastalıktan üç ay sonra başlamak üzere üç doz (0, 1 ve 4’üncü aylarda) aşılanmaları önerilir.

-İki doz BioNTech olmasına rağmen hastalık geçirmiş olan kişilerin hastalıktan en az üç ay sonra bir doz BioNTech aşısı olmaları önerilir.

Aşısız hastalananlar

-Aşı şeması tamamlanmadan veya hiç aşılanmadan hastalanmış kişilerin, hastalıktan en erken bir ay sonra başlayarak bir ay arayla iki doz BioNTech aşısı olmaları, BioNTech aşısı yapıl(a)madığı durumda Sinovac aşısı ile üç doz (0, 1 ve 4. aylarda) aşılanmaları önerilir.

Bağışıklığı yetersiz olanlar

-Bağışıklık yetmezliği olan kişilerin inaktif aşı yerine mRNA aşıları ile aşılanmaları önerilir. Bu kişiler bir ay arayla 3 dozdan (BioNTech) oluşan primer aşı şemasını tamamladıktan sonra ek dozların sayısı ve zamanlamasının belirlenmesi için İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına başvurmaları önerilir.