DSÖ: Omicron benzeri görülmemiş bir hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının daha önceki varyantlarda görülmemiş hızla yayıldığını söyleyerek uyardı.
DSÖ ilk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.
Omicron şimdiye kadar 77 ülkede görüldü ancak Ghebreyesus muhtemelen daha çok ülkede bulunduğunu, henüz tespit edilememiş olduğunu söyledi.
Omicron’un ‘hafif hastalığa neden oluyor‘ diye görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan DSÖ direktörü “Daha hafif hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka hazırlıksız sağlık hizmetlerini yine çökmenin eşiğine getirebilir” dedi.
Aşılara da değinen direktör, detay vermeden, bulguların aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı etkinliğinde küçük bir düşüşe işaret ettiğini, enfeksiyonu ve hafif hastalığı önlemede de etkinliğinin düştüğünün görüldüğünü söyledi.
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