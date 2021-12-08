BioNTech ve Pfizer yanıtladı: Aşı Omicron’dan ne kadar koruyor?

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının üç doz uygulanması halinde Omicron varyantına karşı nötralize eden antikorlar oluşturduğu açıklandı.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmiş olması, daha bulaştırıcı ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

BioNTech ve Pfizer, varyantın çıkışından sonra aşının etkinliğine dair yaptığı ilk resmi duyuruda Omicron’a karşı iki doz aşının önemli ölçüde daha az antikor oluşturduğunu, ancak üçüncü doz aşıda antikor titresinin 25 kat arttığını belirtti.

Bu miktarın orijinal varyant ve sonrasında çıkan varyantlar karşısında iki doz aşının sağladığı korumayla benzer olduğu kaydedildi.

Ayrıca gerekmesi durumunda Omciron’a özel aşının mart 2022’de hazır olacağı ifade edildi.