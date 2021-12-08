Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Omicron’un aşılar karşısında daha güçlü olduğuna dair gösterge yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkili olmaması için bir sebep olmadığını, aşılar karşısında diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti.


En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmiş olması, daha bulaştırıcı ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

AFP’ye konuşan DSÖ Acil Durumlar Direktörü Dr. Mike Ryan “Şimdiye kadar bütün varyantlarda, ağır hastalık ve hastaneye kaldırılmaya karşı etkili olduğu kanıtlanan, yüksek oranda etkili aşılarımız var. Omicron için de bunu beklemememiz için bir neden yok” ifadelerini kullandı.

Dr. Ryan ayrıca ilk verilerin Omicron’un Delta ve diğer varyanlardan daha ağır hastalığa neden olmadığını gösterdiğini belirterek “Hatta daha hafif yönde olduğuna işaret ediyor” dedi.

SON HABERLER

Devlet insanı

Devlet insanı, kendi inançlarına değil, toplumun gerçeklerine öncelik verir. Toplumun gerçek anlamda eksiklerini ve ihtiyaçlarını görür ve yapılması gerekenleri saptar, toplumu bilgilendirir, ikna olduklarına inandığında uygulamalarını başlatır, her safhada toplumla iç içe olup geri bildirimleri dikkatle dinler ve gerekiyorsa uygulamada değişiklik yapar.

Çılgın ekonomi modeli ve çılgın seçimler

Son üç ayda; faiz indirimleriyle başlayan, üç PPK üyesinin değiştirildiği, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’ten içeri alınmadığı, Lütfi Elvan’ın yerine kamu yönetimi mezunu Nurettin Nebati’nin atandığı olağanüstü bir dönem geçirdik.

Tıbbi malzeme sektörü: Borcunu ödemeyen kamu hastanelerine malzeme yok

Yaklaşık iki yıldır kamu alacaklarında ciddi sıkıntılar yaşayan tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, Sağlık ile Hazine ve Maliye bakanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) malzeme taleplerini karşılamayacaklarını bildirdi. Bu, kamu hastanelerinde yapılan pek çok ameliyatın durabileceği anlamına geliyor.

Kılıçdaroğlu, üç ili ziyaret edecek: ‘Güçlü bir çıkış yakalayabilir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’i kapsayacak bir ziyarete hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında odak nokta Şanlıurfa olması ve burada Şenyaşar ailesini de ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nden Yüksel Genç’in verdiği bilgiye göre CHP’nin özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep’te oy oranlarında bir yükseliş söz konusu.