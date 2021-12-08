DSÖ: Omicron’un aşılar karşısında daha güçlü olduğuna dair gösterge yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkili olmaması için bir sebep olmadığını, aşılar karşısında diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti.

En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmiş olması, daha bulaştırıcı ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

AFP’ye konuşan DSÖ Acil Durumlar Direktörü Dr. Mike Ryan “Şimdiye kadar bütün varyantlarda, ağır hastalık ve hastaneye kaldırılmaya karşı etkili olduğu kanıtlanan, yüksek oranda etkili aşılarımız var. Omicron için de bunu beklemememiz için bir neden yok” ifadelerini kullandı.

Dr. Ryan ayrıca ilk verilerin Omicron’un Delta ve diğer varyanlardan daha ağır hastalığa neden olmadığını gösterdiğini belirterek “Hatta daha hafif yönde olduğuna işaret ediyor” dedi.