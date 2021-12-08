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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Omicron 57 ülkede görüldü, hastaneye yatışlar artabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantının 57 ülkede görüldüğünü ve yayılmaya devam ettikçe hastaneye yatışların artacağını belirterek uyardı.

Fotoğraf: Reuters

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmiş olması, daha bulaştırıcı ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.


DSÖ haftalık epidemiyoloji raporunda Omicron’un neden olduğu hastalığın şiddeti ve mutasyonlarının aşının sağladığı korumayı azaltıp azaltmayacağını belirlemek için daha çok veriye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Hastalığın şidddeti Delta’ya eşit ya da daha az bile olsa daha fazla insanın enfekte olması durumunda hastaneye yatışların artması bekleniyor. Vaka insidansının artmasıyla ölüm insidansnın artması arasında bir süre olacaktır.”

Omicron’un yeniden hasta etme riskine de değinilen raporda ön analizlerin, mutasyonların antikorların nötralize edici aktivitesini azaltabileceği ve bunun da doğal bağışıklıkla kazanılan korunmanın azalmasına yol açabileceği belirtildi.

Güney Afrika’da bildirilen vaka sayısı 29 Kasım-5 Aralık haftasında ikiye katlanarak 62 bine yükseldi.

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