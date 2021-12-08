BioNTech’in Omicron’a karşı etkinliği araştırıldı

Güney Afrika’da yapılan küçük çaplı bir araştırma Omicron varyantının iki doz Pfizer/BioNTech aşısıyla sağlanan korumadan kısmen kaçabileceğini gösterdi.

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Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü’nün çalışmasında iki doz aşı olan 12 kişinin kan örnekleri üzerinde laboratuvarda çalışıldı. Önceki varyantlara kıyasla antikor oluşumunda 41 kat azalma gözlendi.

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen çalışmada, iki doz aşıyla birlikte daha önce hastalığı geçirmiş olan altı kişinin örneklerinde önemli ölçüde daha fazla antikor oluştuğu ve Omicron varyantını etkisiz hale getirebildiği görüldü.

Enstitüde görevli araştırmacı Alex Sigal, sonuçları Twitter’dan paylaşıp beklediğinden daha iyi olduğunu belirtti. Omicron varyantının da ACE2 reseptörüne (virüsün insan hücrelerinde tutunduğu kısım) ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Sigal ayrıca daha fazla deney yapıldıkça sonuçların değişebileceğine de dikkat çekti.

Antikorlar vücudun bağışıklık yanıtının bir göstergesi olmakla birlikte bilim insanları aşının sağladığı B ve T hücreleri gibi göstergelerin de Covid-19’a karşı koruyucu olduğu görüşünde.