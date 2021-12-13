İsrail araştırdı: Üç doz BioNTech, Omicron’a karşı büyük ölçüde koruma sağlıyor

İsrailli araştırmacılar üç doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron’a karşı büyük ölçüde koruyuculuk sağladığını duyurdu.

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Bulgular geçen hafta şirketlerin yeni çıkan varyanta karşı aşının etkinliğine dair açıkladığı verilerle uyuşuyor.

İlk kez geçen ay sonunda Güney Afrika’da görülen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü Omicron ismini vermişti. 50’den fazla mutasyona sahip varyant özellikle spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelen mutasyonları nedeniyle daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların etkinliğini azaltabileceği endişelerine neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık’ta varyantın Türkiye’de görüldüğünü, toplam altı vaka tespit edildiğini duyurdu.

Aşının yeni varyanta karşı koruyuculuğuna dair İsrail Sağlık Bakanlığı’na bağlı viroloji laboratuvarı ve Sheba Tıp Merkezi’nin yaptığı araştırmada ikinci doz aşısını beş-altı ay önce olan 20 kişiyle aynı sayıda, bir ay önce üçüncü doz aşısını yaptırmış kişinin kan örnekleri karşılaştırıldı.

Tıp merkezinin bulaşıcı hastalıkar birimi direktörü Gili Regev-Yochay ikinci dozunun üzerinden beş-altı ay geçenlerin Omicron’a karşı antikorların sağladığı nötralizasyon kapastitesine sahip olmadığını ancak Delta’ya karşı bir miktar koruduğunu söyledi: “İyi haber ise üçüncü doz aşıyla kapasite 100 kat kadar artıyor. Üçüncü doz önemli ölçüde koruma sağlıyor ancak Delta’ya karşı koruma oranından dört kat daha az.”

İsrail ekibi araştırmada gerçek virüsü kullandı. Şirketler ise Omicron’un ayırt edici mutasyonlarına sahip olacak şekilde biyomühendislikle elde edilen ve sahte virüs olarak bilinen muadilini kullanmıştı.