Bakan Koca duyurdu: Omicron varyantı Türkiye’de tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye’de görülmesiyle ilgili “Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam altı vakamız tespit edildi, biri İstanbul’da beşi İzmir’de olmak üzere” dedi.

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Bakan, söz konusu altı vakanın ‘hastane ihtiyacı olmadığını belirtilerinin hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu’ ifade etti.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Koca, varyantın Türkiye’de görüldüğünü belirtti.

Sağlık bakanı şunları kaydetti: “Vatandaşımız tedirgin olmasın, biz özellikle bu varyantla ilgili şu anda bulaşıcılığının daha yüksek, etkisinin daha düşük olacağını düşünüyoruz. Vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz.”