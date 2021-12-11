Omicron’la ilgili en kötü senaryo

Britanya’da hükümete salgın yönetiminde tavsiye veren kurul ek önlemler alınmazsa Omicron varyantı nedeniyle geçen kıştan daha kötü bir tablo ortaya çıkacağını, nisan aynına kadar 75 bin can kaybı olabileceğini duyurdu.

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İlk kez geçen ay sonunda Güney Afrika’da görülen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü Omicron ismini vermişti. 50’den fazla mutasyona sahip varyant özellikle spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelen mutasyonları nedeniyle daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların etkinliğini azaltabileceği endişelerine neden oldu.

Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu (Sage) kış aylarına girerken hala hakkında pek çok bilinmez bulunan yeni varyant Omicron’la ilgili olası senaryoları değerlendiren rapor hazırladı.

En iyi senaryoda geçen kış salgının zirve yaptığı döneme göre günlük hastaneye yatışların yüzde 40 azalması öngörülüyor. En kötümser senaryo ise zirvedeki dönemin iki katı hastaneye yatış olabileceğine dikkat çekiyor.

Kapanma gibi yeni bir önlem alınmamsı durumunda kış sonunda 75 bin kişinin ölebileceği belirtildi. Maske, mesafe, evden çalışma gibi önlemlerin yeterli olmayabileceğine dikkat çekilerek ocak ayında hastaneye günlük başvuru sayısının 2 bin 400’le zirve yapacağı öngörüldü.

Raporda ayrıca ülkede yüksek aşı oranlarına rağmen her 2,4 günde bir vaka sayısının iki katına çıktığı belirtildi. Bu, orijinal virüs dolaşımdayken ve henüz aşıların korumasının olmadığı zamandan daha hızlı yayılma anlamına geliyor.