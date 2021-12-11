Aşı Omicron’dan ne kadar koruyor: ABD verileri ürkütücü

ABD, Omicron varyantı kaynaklı vakaların çoğunun tam aşılı olduğunu, üçte birininse üçüncü aşısını da olmuş kişilerden oluştuğunu bildirdi.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmiş olması, daha bulaştırıcı ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) raporuna göre 43 Omicron vakasının 34’ü tam aşılı kişilerde görüldü. 14’ünün üçüncü dozunu da olduğu ancak bu vakalardan beşinde üçüncü dozun üzerinden tam koruma sağlaması için geçmesi gereken 14 günlük süreden önce virüsün bulaştığı belirtildi.

Sayılar az olmakla birlikte aşıların yeni varyanta karşı daha az koruma sağlayabileceği endişelerini artırdı.

Vakalardan 25’i 18-39 yaş arasındaki kişilerde görüldü. Altısının daha önce Covid-19 geçirdiği tespit edildi.

Çoğu öksürük, burun tıkanıklığı ve halsizlik gibi hafif semptomlar yaşadı. Bir kişi, iki gün hastanede tedavi gördü. Daha nadir bildirilen diğer semptomlar ise mide bulantısı, kusma, nefes darlığı, ishal ve tat-koku kaybı oldu.

ABD’de ilk Omicron vakasu Güney Afrika’ya seyahat eden tam aşılı bir yolcuda 1 Aralık’ta tespit edilmişti. Şimdiye kadar 22 eyalette görüldü.

Pfizer ve BioNTech haftaiçinde aşının Omicron varyantına karşı etkinliğine dair yaptığı ilk açıklamda iki dozun koruma için yeterli olmayabileceğini, üçüncü dozun daha iyi koruma sağladığını duyurmuştu.