Uğur Şahin: Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor

Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Üst Yöneticisi (CEO), Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 salgınında yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı daha iyi korunmak için üçüncü doz aşıların olunması gerektiğini söyledi.

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BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Covid-19’a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı hakkındaki bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ön çalışmalarında Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı ‘yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu’ ifade etti.

AA’nın aktardığına göre gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini anlatan Şahin, “Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır” dedi.

Özlem Türeci de üç doz BioNTech aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Türeci, “İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor” ifadesini kullandı.