Britanya’dan alarm: Omicron olağanüstü hızla yayılıyor

Britanya, Omicron’un ‘olağanüstü bir hızla‘ yayıldığını, şimdiden Londra’daki vakaların yüzde 40’ından yeni varyanttan kaynaklandığını duyurdu.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Britanya’da ilk Omicron vakası 27 Kasım’da tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid “Olağanüstü bir hızla yayılıyor, şimdiye kadar görmediğimiz bir şey. Her iki-üç günde bir vakaları iki katına çıkarıyor. Bir kez daha aşı ve virüs yarışıyor” dedi.

Henüz Omicron kaynaklı ölüm bildirilmediğini belirten bakan 10 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Semptomların hafif görünmesine karşın varyantın yayılma hızının sağlık hizmetlerini etkileyebilceğini ifade eden Javid, “Çok sayıda insan arasında küçük bir oran bile hastaneye yatışların artacağı anlamına gelir” dedi.

Önlem alınmadığı takdirde ay sonuna kadar ülkede 1 milyon kişinin Omicron varyantına yakalanabileceği öngörülüyor.