AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı ve primler ne kadar arttı?

Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.

Asgari ücret yüzde 50,54 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmişti.

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre zamla birlikte değişecek kalemler şöyle:

İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükselecek. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2 bin 541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 272 lira oldu.

65 yaş üstü aylığı

2021’de 864,89 lira ödenen yaşlılık aylığı 2022’de 1301 liraya çıkacak.

Engelli aylığı

2021’de engellilere ödenen aylık 1035,63 lirayken, 2022’de 1558 lira ödenecek.

Asgari geçim indirimi

Asgari ücretin bundan böyle gelir vergisinden muaf olması nedeniyle asgari ücretli çalışanlar artık AGİ alamayacak.

2022’de AGİ tutarları şöyle:

Tablo: Hürriyet

Askerlik ve doğum borçlanması

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı günlük en düşük 57,43 lira, en yüksek 430,8 lira oldu.

Genel Sağlık Sigortası primleri

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üstünde olanlar primlerini kendisi ödüyor. Aylık prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar oluyor. GSS primi 2021’de 107,32 liraydı, 2022’de 161,55 lira uygulanacak.

İsteğe bağlı sigorta primleri

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

2022 için en düşük prim 1722 lira, en yüksek prim de 12 bin 925 lira oldu.