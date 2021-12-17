Yeni zamlanan asgari ücretten en az 25 dolar daha gitti

Türk Lirası, Merkez Bankası’nın (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yaptığı faiz indirimlerinin etkisiyle serbest düşüşünü sürdürüyor. Eylül ayından bu yana yapılan 500 baz puan indirim nedeniyle TL’deki değer kaybı yüzde 50’ye yakın. Sene başında 7,30’lu seviyelerde bulunan dolar kuru bugün öğle saatleri itibarıyla 17,14’e çıkarak rekor kırdı. Sadece bugün TL’de yine yüzde 8’e yakın kayıp oluştu.

Dolardaki bugünkü çıkışla birlikte dün yapılan asgari ücret zammının da en az 25 doları buhar oldu.

Asgari ücret dün yüzde 50,44 zamlanarak 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Sene başında 384 dolar olan asgari ücretin zamlı hali ise ancak 274 dolara ulaşabilmişti.