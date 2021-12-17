Dolar/TL 16’yı da aştı

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 16’ya kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıktı.

Saat 10:25 itibariyle dolar/TL 16,10, avro/TL 18,26, gram altın ise 934,60 seviyesinde işlem görüyor.

MB, TL’de yarattığı hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda dün yüzde 14’e düşürürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerinde son alanını 100 baz puan ile kullandı. MB böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30’u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL’nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

MB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 47, sene başından beri yüzde 53’ün üzerinde değer yitirdi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.