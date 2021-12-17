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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan beşinci müdahale

Merkez Bankası, dolar kurunun 17,14’e ulaşmasının ardından beşinci kez piyasalara doğrudan müdahale etti.

Bankadan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” dendi.


Dolar ilk tepki olarak 17,14 seviyelerinden 16,35’in altına kadar indi.

MB daha önce 1 Aralık’ta yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’ta yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde üç müdahalede bulunmuştu. MB’nin 13 Aralık’ta yaptığı dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar ise yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.

MB dün yüksek enflasyona rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmış ve toplamda eylül ayından bu yana 500 baz puana ulaşmıştı.

Merkez Bankası’ndan döviz kuruna dördüncü müdahale

Merkez Bankası dövize üçüncü kez müdahale etti

Merkez Bankası’ndan iki gün arayla dövize ikinci müdahale

MB’den döviz kuruna müdahale

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