‘Altun’un evinin fotoğraflanması’ davası: Beş yıla kadar hapis istendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın iki yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.

AA’nın haberine göre Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savcı Koray Olçum, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, anayasada herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtildi. Sanığın eylemine gerekçe olarak öne sürdüğü siyasi görevi ve sorumluluğunun, istisnai şartlar arasında yer almayıp bir kimsenin ailesiyle beraber yaşadığı alanı görüntüleme hakkı sağlamayacağı vurgulandı.

Savcı, Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020’de müşteki Altun’a ait bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa etmesi nedeniyle ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettiğini savundu. Bu gerekçeyle sanığın iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Altun’un avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Özçağdaş, mütalaayı kabul etmediğini ifade ederek, yazılı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.